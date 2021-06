L’uomo può vivere al massimo 150 anni, lo dice la scienza: ecco perché

Uno dei tanti sogni degli esseri umani è vivere molto a lungo, forse addirittura essere immortali. Questo non è possibile, ma uno studio ha stimato che l’uomo può vivere al massimo 120-150 anni. Sarebbe questo il nuovo limite assoluto fissato dalla scienza. Dopo questo traguardo l’organismo perderebbe del tutto la capacità di riprendersi da stress come malattie e lesioni, con conseguente morte sicura. Se però si dovessero sviluppare le terapie per prolungare la resilienza del corpo, secondo gli esperti il genere umano potrebbe vivere di più e meglio. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

Leggi anche: >> HA 113 ANNI E NON SI È MAI AMMALATO, ECCO COSA MANGIA TUTTI I GIORNI, I 5 CIBI CHE ALLUNGANO LA VITA

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Giugno 2021, 09:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA