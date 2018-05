Sindrome del bambino scosso: le 10 cose che ogni genitore deve conoscere

Unsuadulti mostra undelpiù alto per gli adulti chemeno di, a meno che non si facciano sonnellini riabilitativi durante ilLe persone che si lamentano di non dormire abbastanza dovrebbero cominciare a preoccuparsi di ciò. I ricercatori svedesi hanno scoperto che glidi età inferiore aiche dormono cinque o meno ore al giorno hanno una probabilità dirispetto a chi chiude gli occhi con più frequenza. Lo studio, però, sul breve periodo ha portato i ricercatori anei calcoli perché molti adulti non dormivano durante la settimana lavorativa maperduto solo durante la fine settimana, e quindi hanno considerato questo fattore solo successivamente.“La durata del sonno è importante per la longevità”, ha detto, autore dello studio, docente allo, all'e al. Il report, pubblicato sul, si basa su dati provenienti su oltre 38.000 adulti, raccolti durante uno studio sullocondotto indal 1997. Il percorso deiè stato seguito pere i ricercatori si sono avvalsi dell'utilizzo di registri pubblici di mortalità e di salute.Una volta presi in considerazionecome il genere, l'indice di massa corporea, il fumo, l'attività fisica e il lavoro, i risultati hanno rivelato che i minori diche dormono cinque ore o meno, tutti e sette giorni alla settimana, presentano ildi probabilità di mortalità più alta rispetto a quelli che dormono di più.“Il presupposto è che il sonno della fine settimana deve essere di recupero”, conclude Åkerstedt. Tuttavia lo studio dimostra anche il. Le persone che dormono per, sette giorni alla settimana, riscontrano un tasso di mortalità maggiore dela chi dorme con(6-7 ore). Sempre secondo lo studio ladel sonno nei fine settimana e la percentuale di coloro che affermavano di non sentirsi riposati al risveglio, è diminuita con l'età. Siachein realtà rappresentano unsullo stato generale didel soggetto.