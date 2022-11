Alieni sotto le Alpi? Cosa si nasconde vicino al ponte del Diavolo

Per scavare nel passato del nostro Pianeta bisogna guardare là dove laghi, mari e montagne hanno coperto in migliaia di anni la crosta terrestre. Per questo, la geobiologa Cara Magnabosco ha deciso di raccogliere campioni di acqua sotterranea che scorre sotto al passo del San Gottardo, nel tunnel del Bedretto e nelle gallerie scavate nella roccia di granito, tra il Cantone Ticino e il Cantone Url.

Vita aliena alternativa

In questa zona sorge anche il suggestivo ponte del Diavolo. A queste profondità, l'acqua contiene microrganismi diversi e che potrebbero essere simili a quelli presenti sulla Terra più di 3,5 miliardi di anni fa. Magnabosco ha spiegato: «Vogliamo capire come sono arrivati gli organismi, come si sono evoluti e come continuano a sopravvivere». Questi microbi, isolati per così tanto tempo dalla luce solare, si sono evoluti senza alcun contatto con la superficie e potrebbero rappresentare una vita aliena e "alternativa" sotto le Alpi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Novembre 2022, 12:13

