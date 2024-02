Whishlist per il decimo compleanno: bambino chiede regali per 13mila euro. Lo scorso anno la mamma ne aveva spesi 50mila

Il figlio dell'imprenditrice australiana Roxy Jacenko ha recentemente fatto parlare di sé per aver pubblicato la sua whishlist (la lista dei desideri) per il decimo compleanno. La lista, come mostrato nelle foto postate su Instagram, comprende articoli di lusso per un valore complessivo di quasi 13mila euro.

Nel post, il ragazzino di nove anni ha condiviso alcune immagini che lo immortalavano mentre faceva shopping in boutique Dior e Louis Vuitton, indossando un giubbotto di jeans Amiri dal costo di 1.600 euro e pantaloni della tuta Gucci dal prezzo di 2.350 euro.