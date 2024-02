«L'affitto è salito di 500 euro, sono sottopagata e stanca per il troppo lavoro: non posso più permettermi il cibo, dovrò mangiare meno»

Il lavoro occupa gran parte della nostra giornata e a quelle ore si aggiunge la così detta "scia lavorativa", vale a dire tutto quel tempo che in un modo o nell'altro viene perso in relazione all'occupazione, per esempio il tragitto di andata e ritorno dal posto di lavoro. Se tutte queste ore non sono retribuite in maniera consona, si è costretti a fare sempre più rinunce per potersi permettere una casa e del cibo.

Nel caso di Ora Hardesty, anche il cibo è ormai in forse. In un video pubblicato sul suo account TikTok dove si mostra in lacrime, afferma di aver dovuto iniziare a mangiare di meno perché il suo affitto è salito di 500 euro e anche fare la spesa è diventato un lusso.