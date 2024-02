Bugo: «Sono padre, figlio, a volte testa di ca**o. Ma dopo il Sanremo con Morgan nessuno mi ha chiesto 'tu come stai?'»

Nel 2020, sul palco di Sanremo, Morgan, con il quale era in gara, decise di cambiare senza preavviso il testo della canzone portata all’Ariston nel corso della quarta serata del Festival. Un gesto che spinse Bugo ad abbandonare il palco e gli costò una squalifica. «Negli ultimi anni ho letto alcuni commenti sui social: ‘Ma chi è sto Bugo?’ ‘Da dove arriva?’ ‘Che ca**o vuole Bugo?!’ Non mi sono offeso per questo nonostante avessi da anni una mia dignità artistica», ha dichiarato l’artista a Le Iene, tornando a quel gesto di rottura subito in diretta tv che avrebbe connotato per sempre la sua carriera.