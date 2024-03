Vedova perde tutti i risparmi per una truffa al telefono: «Mi hanno detto: siamo della Microsoft». Poi (per fortuna) il lieto fine

«Le hanno hackerato il computer, siamo della Microsoft, ci traferisca i soldi così glieli custodiamo fino a che non risolviamo il problema». Queste le parole che Susan Guthrie, vedova di 76 anni, si è sentita dire al telefono. Poco dopo ha perso tutti i suoi risparmi, 23mila euro.

«Sono devastata», ha detto l'anziana residente in Arizona, Stati Uniti. La donna è stata raggirata dai truffatori che si sono spacciati per dipendenti Microsoft e l'hanno convinta a depositare il denaro sul loro conto, scrive il New York Post. «Gli ho creduto, ero sicura che si sarebbero occupati del problema», ha rivelato Susan. «Quando l'ho scoperto, sono rimasto sconvolta. Mi sono sentita davvero stupida».