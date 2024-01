Microsoft: cyberattacco da parte di hacker legati alla Russia. «Violati account email»

Microsoft è stata vittima di un cyberattacco da parte di hacker legati alla Russia, che sono riusciti a entrare in un numero limitato di account email. L'attacco è stato eseguito da Midnight Blizzard, gruppo conosciuto per l'attaccare gli stati, le entità diplomatiche le organizzazioni non governative e i fornitori servizi informatici negli Stati Uniti e in Europa.

Si tratterebbe di Hacker legati alla Russia che si sono introdotti nel sistema di posta elettronica aziendale di Microsoft e hanno avuto accesso agli account dei membri del gruppo dirigente dell'azienda, nonché a quelli dei dipendenti dei team di cybersicurezza e legale.

L'azienda ha affermato che l'intrusione è iniziata a fine novembre ed è stata scoperta il 12 gennaio e che il responsabile è lo stesso team di hacker russi altamente qualificati che ha causato la violazione di SolarWinds. Secondo Microsoft, è stata raggiunta solo "una percentuale molto piccola" di account aziendali e sono stati rubati alcuni messaggi di posta elettronica e documenti allegati.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Gennaio 2024, 07:41

