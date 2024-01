Trenitalia, "viaggi gratis per un anno": ma la promozione è una truffa

Una promozione a nome di Trenitalia sta girando via WhatsApp e promette viaggi gratis per tutto l'anno, «ma è una offerta fake impropriamente attribuita a Trenitalia». Lo conferma Trenitalia stesa interpellata dall'Adnkronos. «Naturalmente ci siamo immediatamente attivati presso le autorità competenti», aggiunge la società. »Noi abbiamo già avvertito i nostri utenti su tutti i nostro social. Ricordiamo che le nostre promozioni regolari sono pubblicate solo sul nostro sito, sulla nostra App o sui nostri profili social ufficiali», sottolinea Trenitalia.

La truffa, cosa succede

Arriva un link su WhatsApp a nome di Trenitalia, basta cliccare per vincere biglietti gratis per un anno. Chi apre il link viene rimandato su una pagina, la grafica è verosimile, colori e font sono quelli utilizzati da Trenitalia, compare anche l'immagine della carta regalo: per ottenerla basta rispondere a un questionario, spiegano sul sito. L'obiettivo degli hacker è convincere gli utenti a inserire i propri dati personali: nome, cognome, indirizzo mail, spesso anche numeri di carte di credito e debito. È un tentativo di phishing, una truffa telematica che cerca di estrapolare le informazioni simulando pagine web create ad hoc per ingannare gli utenti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Gennaio 2024, 18:56

