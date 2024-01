Giorno libero, lavoratore contro la "richiesta": «Non serve l'approvazione del capo, sto solo avvertendo che non ci sarò»

Un lavoratore ha deciso di prendere il toro per le corna e spiegare in maniera chiara - e forse anche un po' arrabbiata - come dovrebbe funzionare la questione del "giorno libero" in ogni tipo di ruolo o professione. Per spiegare il suo punto di vista ha deciso di pubblicare un breve video su TikTok che ha raggiunto oltre 750mila visualizzazioni.

Migliaia di persone hanno raccontato le proprie esperienze e si sono dette perfettamente d'accordo con la sua prospettiva: quando si ha un impegno e si è impossibilitati a lavorare, non si dovrebbe presentare una "richiesta" al capo o manager per ottenere il giorno libero, perché ciò presuppone la possibilità di un eventuale rifiuto.

Invece, secondo l'uomo, si tratta di una semplice comunicazione da parte del lavoratore.