​Ferie illimitate retribuite, la dipendente Microsoft in diretta dalle Bahamas: «Lavora in maniera intelligente, non di più»

Sembrerebbe soltanto un magico sogno, uno scenario troppo lontano dalla realtà per poterlo immaginare al di fuori dell'abbraccio caldo del letto, durante la notte... eppure, per qualcuno pare proprio che i sogni si realizzino: una giovane impiegata della Microsoft ha registrato un breve video in diretta dalle Bahamas in cui parla della sua situazione lavorativa e di come abbia la possibilità di affiancare tre parole che nella vita quasi nessuno penserebbe anche solo di avvicinare: ferie illimitate retribuite.

Mentre fa la bella vita, Antaya ha deciso di condividere i suoi consigli su quali aziende tech offrano un ottimo equilibrio tra vita privata e professionale.