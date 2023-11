Attacchi cyber, Italia maglia nera: colpita 4 volte più degli altri Paesi nei primi soli sei mesi

Sotto attacco, l'Italia sta vivendo un'impennata di cyber attacchi: 4 volte di più rispetto al resto del mondo dove la crescita è dell'11%.

Lo studio

Nei primi sei mesi del 2023, infatti, ha registrato in Italia il 40% in più di attacchi rispetto allo stesso periodo del 2022. I dati, allarmanti, arrivano dal rapporto di fine anno del Clusit, l'Associazione italiana per la sicurezza informatica, che ha esaminato 1382 attacchi mondiali nella prima metà del 2023.