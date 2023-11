Termosifoni, quando si accendono: ecco tutte le date e gli orari previsti per fascia climatica

Il maltempo delle scorse ore ha fatto scendere le temperature su gran parte d'Italia. Chiusa ufficialmente l'estate, l'autunno sta entrando nel vivo. In molti stanno tirando fuori dall'armadio abiti pesanti e coperte. Tuttavia, con l'avanzare dei giorni, e quindi del freddo, ciò non basterà a tenerci al caldo. Servirà riscaldare gli ambienti di uffici, abitazioni e strutture (pubbliche e private). L'unica salvezza a quel punto saranno i termosifoni.

Ma quando si potranno accendere? Nonostante in molte zone d'Italia il freddo non sia ancora arrivato, in alcuni Comuni gli impianti di riscaldamento domestico sono stati già attivati, secondo le prescrizioni degli enti locali. Vediamo, quindi, come cambia il calendario, regione per regione, degli orari di accensione degli impianti di riscaldamento. Nonostante i timori inflazionistici legati alla guerra tra Israele e Hamas, è altamente probabile che si torni alle regole ordinarie, dopo quelle straordinarie imposte lo scorso anno, a causa dei forti rincari provocati dalla guerra tra Russia e Ucraina.