Sessismo e minacce alle allieve dell'Accademia: indagato un ufficiale. «Se voglio vi faccio impazzire»

«Qui tu non riderai, tu non piangerai, qui si riga diritto e basta», diceva il sergente Hartman in Full Metal Jacket, capolavoro di Stanley Kubrick che mostrava la formazione del corpo dei marines prima di partire per il Vietnam. Qualche decennio dopo, si scopre che anche in un'Accademia militare italiana, quella di Modena, c'era chi usava i suoi stessi metodi.

La procura di Modena ha infatti indagato un ufficiale dell'Accademia militare per violenza privata, molestie e abuso di autorità. Secondo l'accusa avrebbe sottoposto alcuni palafranieri delle scuderie, sia donne che uomini, ad atti punitivi e umilianti, come per esempio lavare frequentemente i genitali dei cavalli. Si tratta, scrive l'agenzia ANSA, del tenente colonnello Giampaolo Cati, 45 anni.