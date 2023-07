Patrick Zaki sarà a Bologna domani. Meloni: «Non mi aspetto riconoscenza, era giusto liberarlo»

di Redazione Web

Patrick Zaki sarà in Italia domani. Adesso è ufficiale. Dopo un volo di linea che dal Cairo lo porterà all’aeroporto di Milano Malpensa, lo studente arriverà a Bologna in serata attorno alle 20.30 e sarà accompagnato all'Università dal Rettore Giovanni Molari e dalla sua professoressa Rita Monticelli, da sempre impegnati nelle vicende che hanno riguardato il giovane.

C'è un leggero cambiamento nei piani poiché è venuto alla nostra attenzione che i documenti ufficiali per revocare il divieto di viaggio saranno finalizzati domenica a mezzogiorno. Quindi, dopo dovremo viaggiare per assicurarci che la mia situazione legale sia chiara al 100%.… pic.twitter.com/RUDmezVMaT — Patrickzaki (@patrickzaki1) July 21, 2023

Dopo lo slittamento del suo ritorno, a causa di ritardi burocratici relativi al rilascio dei documenti per il viaggio, annunciato nei giorni scorsi attraverso un tweet sul suo profilo, è finalmente arrivato il momento che tutta la città aspettava. La festa in suo onore, invece, si terrà domenica prossima, 30 luglio, in piazza Maggiore.

«Per noi era un obiettivo importante, io sono molto contenta di averlo centrato e voglio anche dire che, rispetto al dibattito di questi giorni, non mi aspetto per questo riconoscenza, non mi interessa. Era giusto farlo, l'abbiamo fatto, lo facciamo indipendentemente da ogni altra considerazione». Così la premier Giorgia Meloni, parlando della liberazione di Patrick Zaki in un'intervista al Tg1.

