Roberto Mancini, nuovo ct dell'Arabia Saudita: domani la presentazione ufficiale

Roberto Mancini è il nuovo ct dell'Arabia Saudita. Adesso è ufficiale. Dopo le tante voci degli ultimi giorni, dopo le dimissioni presentate alla Federcalcio con una pec, l'ex commissario tecnico della Nazionale italiana è pronto per una nuova avventura sulla panchina di Riad.

Domani pomeriggio, infatti, Mancini sarà presentato come nuovo allenatore dei Green Falcons. L’evento è stato fissato per le 17 locali, le 16 in Italia. Non sarà nella sede della Federazione araba, ma in un hotel della capitale saudita. A presentare Mancini sarà il presidente federale, Yasser Al Misehal.

Roberto Mancini vola in Arabia

Dopo il terremoto scoppiato in Figc, esattamente due settimane fa, l'Italia ha deciso di affidarsi a Luciano Spalletti e, adesso, anche il futuro dell'ex ct azzurro è delineato. Firmerà un contratto fino al 2027, anno nel quale, a gennaio, l’Arabia Saudita organizzerà per la prima volta nella storia la Coppa d’Asia, competizione che non vince dal 1996 e che proverà a conquistare già il prossimo gennaio a Doha, in Qatar.

Mancini percepirà un salario intorno ai 25 milioni all’anno, esentasse.

Poi a novembre partono le qualificazioni al Mondiale del 2026: un appuntamento a cui con la nazionale italiana non è mai riuscito ad approdare e che, adesso, cercherà di raggiungere con l'Arabia. Mancini è in un gruppo con Giordania, Tagikistan e la vincente del playoff tra Cambogia e Pakistan. Avanti le prime due, poi ci sono altre due fasi di qualificazione.

Resta ancora da chiarire quale sarà la composizione dello staff che lo accompagnerà in questa nuova avventura.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Agosto 2023, 17:06

