Sergio D'Ottavi: «Greta Rossetti ha detto che ha vissuto la giornata più brutta della sua vita... in un reality? Ti prego»

Sergio D'Ottavi è uno degli ultimi gieffini entrati all'interno della casa del Grande Fratello. Nonostante abbia preso parte al gioco molto in ritardo rispetto, ad esempio, a Beatrice Luzzi che è nello show da settembre, il concorrente sembra proprio avere sparigliato le carte in tavola e una delle caratteristiche che il pubblico più apprezza di lui, è la schiettezza con cui si esprime e il fatto che non utilizzi "maschere" ma sia sempre se stesso.

Durante le scorse settimane, a Sergio è stato attribuito il flirt con la compagna di viaggio Greta Rossetti. Effettivamente, inizialmente, sembrava che tra i due ci fosse una certa simpatia ma, poi, con il passare del tempo, al gieffino non sono piaciuti certi atteggiamenti della ragazza e questo lo ha spiegato anche a Massimiliano Varrese.