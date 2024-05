Anita Olivieri commossa, la sorpresa di compleanno degli ex gieffini a Ibiza: «Ma vi merito?»

di Redazione web

Anita Olivieri è a Ibiza insieme ad Alessio Falsone, Letizia Petris, Paolo Masella, Angelica Baraldi e al suo fidanzato Riccardo Romagnoli. Gli ex gieffini sono partiti alla volta della Spagna per una breve vacanza ma anche per festeggiare il 27esimo compleanno di Anita che, nelle scorse ore, ha postato diverse storie sul proprio profilo Instagram per raccontare ai sui follower la bella giornata trascorsa con i suio amici. L'ex concorrente del Grande Fratello si è anche commossa quando è arrivato il momento della torta.

Il compleanno di Anita Olivieri

Anita Olivieri ha spento 27 candeline e, come più volte ha raccontato sul proprio profilo Instagram, quest'anno per lei sono cambiate molte cose.

La storia con Alessio Falsone

Anita Olivieri sembra essere davvero felice anche perché al suo fianco c'è Alessio Falsone. Al momento, i due vivono in città diverse - lei a Roma e lui a Milano - ma cercano sempre di trascorrere più tempo possibile insieme, infatti, sia lui che lei sono spesso in viaggio verso una città o l'altra.

