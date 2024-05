Heidi Baci: chi è il nuovo "marito" Romeo Veshaj

di Dajana Mrruku

Heidi Baci ha trovato l'amore all'interno della casa del Grande Fratello Albania, con il musicista Romeo Veshaj, che si è classificato al terzo posto. I due, da prima titubanti sull'inizio di una vera e propria relazione all'interno del reality, si sono presi del tempo per conoscersi meglio e non affrettare troppo le cose. Dopo una crisi che li ha allontanati per alcuni giorni, la coppia ha ritrovato la serenità e i due hanno ufficializzato la loro relazione con un "matrimonio simbolico" che, nonostante non abbia nessun valore legale, è un passo molto importante per i ragazzi.

Ma chi è questo musicista che ha conquistato il cuore della giovane modella?

Romeo Veshaj, chi è

Romeo Veshaj è un cantante e musicista molto importante in Albania. Nato il 1 settembre 1995 a Valona, in Albania, inizia la sua carriera da giovanissimo, nel 2014. Lui e suo fratello gemello Donald Veshaj si fanno conoscere per la loro simpatia e il loro talento.

Nel 2019 Romeo e Donald fondano il duo "Binjaket", (tradotto: "i gemelli"), con un loro programma omonimo dove, insieme alla conduttrice e compagna di Donald, Bora Zemani, intervistano e conoscono perosnaggi del mondo dello spettacolo.

La carriera televisiva

Il fratello gemello di Romeo Veshaj, Donald, ha preso parte alla prima edizione del Grande Fratello Vip, arrivando secondo.

Non solo musicista, anche attore e conduttore, Romeo ha preso parte ad un programma televisivo con Donald, chiamato "Me ler te flas" (tradotto: lasciami parlare), poco prima di entrare nella casa del Grande Fratello dove si è classificato al terzo posto, proprio davanti alla sua Heidi arrivata quarta.

La carriera musicale

Romeo Veshaj ha trovato nella musica il suo principale talento. Cantante e autore riconosciuto in tutta l'Albania, ha duettato con i principali artisti della scena musicale albanese, creando hit estive e non solo.

Il matrimonio simbolico



Heidi Baci e Romeo Veshaj si sono sposati all’interno della casa del grande Fratello Albania. La coppia, seppur simbolicamente, si è scambiata le promesse di amore eterno di fronte ai coinquilini del reality, vestiti di tutto punto. Il matrimonio non ha valenza legale, ma solo simbolica, eppure Heidi non si è fatta trovare impreparata e ha indossato un abito bianco molto principesco, capelli biondi sciolti e velo bianco, mentre il suo Romeo ha scelto un completo elegante nero con il papillon.



I due si sono scambiati un bacio molto passionale alla fine della cerimonia, tra gli applausi e i festeggiamenti dei concorrenti. Il matrimonio è uno dei momenti più attesi dagli spettatori del reality albanese che ogni anno incoronano la loro coppia preferita con questa cerimonia simbolica.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Maggio 2024, 19:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA