Greta Rossetti in palestra con Sergio D'Ottavi e Josh Rossetti: «Loro si allenano e io guardo ma non sto capendo niente»

Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi sono di nuovo insieme e con loro c'è anche il fratello di lei, il cantante Josh Rossetti. I tre si trovano a Monza e hanno deciso di trascorrere il loro sabato mattina allenandosi in palestra, ovviamente, tutto è stato documentato tramite storie Instagram e l'ex gieffina ha anche scherzato su ciò che vedeva. All'appello mancava solamente Monia La Ferrera, fidanzata di Josh che, attualmente, è in Sicilia insieme alle sue bambine.

La storia Instagram di Greta Rossetti

Greta Rossetti ha pubblicato alcune nuove storie sul proprio profilo Instagram. Si comincia con gli auguri di compleanno all'amica Anita Olivieri che con lei ha condiviso il percorso all'interno della casa del Grande Fratello. L'ormai ex gieffina ha compiuto 27 anni e l'influencer ha pubblicato una loro foto e le ha scritto: «Tanti auguri alla Barbie più bella del mondo».

La storia d'amore tra Greta e Sergio

La storia d'amore tra Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi sembra procedere a gonfie vele. I due fidanzati sono di nuovo insieme a Monza dopo alcuni giorni di vacanza trascorsi a Sabaudia. Gli ex gieffini sono abbastanza riservati per quanto riguarda la loro relazione, infatti, tendono a non pubblicare "più del dovuto". Greta, qualche tempo fa, aveva spiegato che desiderava mantenere quanta più privacy possibile nella sua storia con Sergio, dato che, le sue relazioni precedenti erano sempre state troppo social e questo non aveva portato a nulla di buono.

