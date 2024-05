Victoria Beckham: «Dopo aver avuto il primo figlio i giornali scrivevano che dovevo perdere peso, non i sentivo mai abbastanza»

di Cristina Siciliano

Che Victoria Beckham, 50 anni, fosse estremamente disciplinata sul suo lavoro quanto nella sua fitness routine è ormai noto a tutti. L'imprenditrice ha ammesso più volte di essere attenta alla sua dieta alimentare e allo sport che pratica con costanza ogni giorno. La stilista ha infatti dichiarato di sentirsi emotivamente meglio dopo essersi allenata. Ma Victoria Beckham è consapevole di aver avuto un periodo in cui si sentiva insicura per paura di ricevere dei giudizi sul suo corpo.

Le parole di Victoria Beckham

«Hanno detto così tante cose su di me e sono sicura che questo mi ha privato di alcune esperienze - ha spiegato Victoria Beckham a Gente -.

«Oggi se i paparazzi vogliono fare foto e dire qualcosa, non mi disturba allo stesso modo - ha aggiunto -. Sono molto disciplinata nel modo in cui mangio e mi alleno. Sono fatta così. Però mi piace bere ogni tanto e non sono tra quelli che dicono: "Ah, ci sono troppe calorie in un bicchiere di vino. La vita è troppo corta, divertiamoci».

