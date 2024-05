Victoria Beckham, la figlia Harper e l'abito della mamma: ecco quanto costa

di Cristina Siciliano

Victoria e David Beckham sono una power couple soprattutto perché si vogliono bene e non hanno alcuna paura a dimostrarlo. La coppia ha ben quattro figli: il primogenito Brooklyn Joseph Peltz Bekham, 24 anni, Cruz, 19 anni e Romeo 21 anni. Invece Harper è la quarta e ultima arrivata in casa Beckham, nata il 10 luglio 2011, sotto il segno del cancro. La famiglia è decisamente unita infatti non è raro vederli insieme in momenti di svago oppure festeggiare traguardi di uno di loro. Proprio nelle ultime ore i Bekham si sono riuniti per festeggiare il compleanno del padre di Victoria, Antony. La stilista ha così deciso di condividere un carosello di foto per immortalare il momento speciale trascorso in famiglia.

La figlia Harper e l'abito sottoveste

Un vestito speciale per una persona speciale: per l'occasione, la figlia di Victoria, Harper ha indossato un abito sottoveste in raso firmato Victoria Beckham.

Lunedì 20 Maggio 2024

