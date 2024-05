Anita Olivieri e Alessio Falsone, cosa è successo a Ibiza prima della rottura: la rivelazione di Paolo Masella e Letizia Petris

di Dajana Mrruku

Anita Olivieri e Alessio Falsone hanno da poco annunciato la fine della loro storia d'amore con una stroia su Instagram. La scelta è arrivata al termine del loro viaggio a Ibiza, dove si sono riuniti con Letizia Petris, Paolo Masella e altri concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello. «Le differenze caratteriali sono tante così come le abitudini. Ne avevamo già parlato prima di partire per Ibiza, ma abbiamo deciso con grande maturità di partire lo stesso e di goderci questa vacanza anche con gli altri ragazzi. Restano immutati l'affetto e la stima, così come resta il meraviglioso ricordo di un percorso bellissimo», hanno scritto Anita e Alessio nel loro messaggio.

I loro migliori amici, Letizia e Paolo hanno commentato la fine della loro relazione durante un'intervista a Turchese Baracchi a Turchesando.

Le dichiarazioni

«Siamo ragazzi giovani e tutto può succedere – ha commentato Letizia Petris durante l'intervista -.

Letizia ha poi aggiunto: «Anzi, vi dirò: abbiamo fatto anche una vacanza meravigliosa nonostante ci fosse questo disguido tra loro due, per farvi capire quanto sono rimasti maturi. Già prima di Ibiza avevano avuto un momento, però insomma hanno fatto bene così».

Paolo ha chiuso l'argomento con: «È stata una scelta presa insieme per il bene di entrambi senza fari male. Io li ho visti molto innamorati, però nella vita ci sono tanti problemi che vanno oltre l’amore, come la quotidianità, la vita precedente, il contesto in cui vivi».

