Scuola italiana bocciata in Europa: pochi investimenti, prof sottopagati e un giovane su 5 è senza diploma

In Italia più di un ragazzo su 5 non ha il diploma e gli investimenti sulla scuola sono decisamente troppo bassi rispetto all’Europa. A delineare questo triste ritratto dell’istruzione italiana è il rapporto “Education at a glance 2023”, presentato ieri al ministero dell’Istruzione e del merito: l’incontro è stato aperto dal ministro Giuseppe Valditara, al fianco di Roberto Ricci, presidente di Invalsi, e Tia Loukkola, direttrice del Centro per la ricerca educativa e l’innovazione dell’Ocse.

