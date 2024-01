Mourinho, tifosi in rivolta dopo l'addio: «Friedkin vattene». La lite furiosa e la clausola "beffa" nel contratto di De Rossi

Finisce un po' come tutto era cominciato. A sorpresa Dan Friedkin aveva portato alla Roma José Mourinho nel 2021 e lo stesso è successo con l'esonero: finisce l'avventura in giallorosso per lo Special One, e comincia quella di Daniele de Rossi a cui la società ha affidato senza troppe esitazioni la squadra.

Che l'era Mourinho fosse al capolinea si era capito risultati alla mano, ma l'annuncio ha comunque diviso la piazza. Un blitz all'alba in cui il presidente ha preso tutti in contropiede, la squadra stessa, comunicando personalmente al tecnico la decisione maturata nella notte.