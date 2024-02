Ricchi e Poveri a Sanremo 2024: «Eravamo fidanzati ma non abbiamo mai pensato al matrimonio. La morte di Franco? Sarà sul palco con noi»

Uzbekistan, Romania, Germania e ora il Festival di Sanremo. I Ricchi e Poveri non si fermano mai. E sul palco del teatro Ariston ​portano in gara un pezzo elettronico, il primo di una carriera lunga 60 anni. La canzone della loro tredicesima partecipazione al Festival (l’ultima era stata in trio con Franco Gatti, nel 1992) si intitola Ma non tutta la vita. Chi l'ha ascoltata in anteprima parla di un brano dal ritmo sostenuto che farà muovere tutti.