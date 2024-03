Ragazza incinta cacciata dalla palestra: «Mia moglie dice che non rispetti il dress code». Ecco com'era vestita

Esiste un dress code in palestra? Sicuramente è buona educazione allenarsi con un abbigliamento consono, sia per gli uomini che per le donne, ma il caso di Emi Romero, una 28enne del Colorado, è decisamente particolare. La giovane futura mamma, incinta di cinque mesi, è stata infatti cacciata dalla palestra in cui si stava allenando per colpa del suo abbigliamento, che secondo lo staff non rispettava il dress code previsto. Dalle immagini però non sembra assolutamente così.