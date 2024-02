Papà sull'autobus con la neonata in braccio, nessuno si alza per lasciargli il posto: «Si nascondevano tutti dietro gli smartphone»

La comune cortesia nei confronti delle persone con cui entriamo in contatto giornalmente non è certamente una legge, ma quando vediamo un anziano o una donna incinta in piedi sui mezzi pubblici e noi siamo comodamente seduti, dovrebbe venir naturale alzarsi e lasciare loro il posto (a meno di situazioni personali che rendano la nostra condizione altrettanto preoccupante e giustifichino la decisione di non offrire il sedile).

Eppure, sembra proprio che alcune persone abbiano bisogno di una legge, ovvero una vera e propria imposizione, per compiere un gesto di gentilezza nei confronti di chi è in difficoltà. Lo dimostra un video pubblicato su TikTok da un papà mentre è in piedi sul tram con la propria neonata tra le braccia e lamenta il fatto che nessuno gli abbia offerto il posto a sedere.