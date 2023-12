Panettone Maximo: doppia vittoria della pasticceria romana Vizio, prima con il migliore lievitato artigianale tradizionale e al cioccolato

Hanno temporaneamente tolto le mani dalla pasta, rubando qualche ora a lieviti, canditi e creme, per raggiungere a Roma il Salone delle Fontane all’Eur e partecipare alla gara capitolina più golosa di questo fine 2023: “Panettone Maximo”. Una manifestazione giunta alla quinta edizione, per la prima volta a carattere nazionale, ideata da Fabio Carnevali e Stefano Albano per decretare i due migliori panettoni artigianali d’Italia, nelle categorie tradizionale e al cioccolato, tra 42 realtà dello Stivale partecipanti. In particolare, pasticcerie e forni che si sono dati battaglia con i loro fiori all’occhiello della produzione dolciaria natalizia. Ad aggiudicarsi il primo posto, dopo un’attenta analisi di giurati pastry chef e giornalisti gastronomici, in entrambe le categorie del miglior Panettone tradizionale e al cioccolato è stata la pasticceria romana Vizio, che ha il laboratorio in provincia a San Cesareo. Una vittoria inaspettata, perché doppia, per i titolari e pastry chef Simone Cavallo e Dalila Esposito, emozionati nel ritirare i riconoscimenti davanti a un’appassionata platea di golosi.