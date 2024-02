Pamela Codardini, la mamma italiana uccisa in Messico è già stata seppellita. «Funerale fatto in fretta per paura dei narcos»

Pamela Codardini, la veneziana di 35 anni uccisa in Messico col compagno, è già stata sepolta. I funerali si sono svolti in tutta fretta e nella più assoluta riservatezza - come riporta il Corriere della Sera - lo scorso 30 gennaio. In pochi, tra familiari e amici, hanno potuto dare l'ultimo saluto a Pamela e al compagno Juan Yair Valdez Ruiz, di 29 anni, uccisi dai narcos il 27 gennaio. La cerimonia era stata organizzata da Roberto Alvarez, ex compagno di Pamela e padre dei loro due figli. La rapidità delle celebrazioni lasciano intendere che probabilmente la polizia non indagherà oltre su questo caso, non è però escluso che il feretro rientri in Italia.