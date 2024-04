Incontra un cucciolo randagio in vacanza e rinuncia al volo di ritorno per adottarlo. Gli amici: «Ha il cuore d'oro»

di Serena De Santis

Nadya e Demi, insieme al loro gruppo di amici, sono partite per una vacanza in Messico, dove hanno fatto un incontro davvero molto particolare e che ha cambiato la vita a una di loro. Un giorno, mentre i giovani passeggiavano sulla spiaggia, un piccolo cane nero ha iniziato a inseguirli. Era visibilmente provato, tremava ed era denutrito. Ha fatto subito capire al gruppo che aveva bisogno di cure e i suoi occhi dolci hanno catturato il cuore di Nadya, che ha deciso di rimandare la partenza per adottarlo e per prendersi cura di lui.

Il volo spostato e l'adozione

Nadya, non appena ha visto il cucciolo bisognoso di amore, non ci ha pensato due volte e ha deciso di prenderlo con sé. Ha deciso di rimandare il ritorno con i suoi amici per curare il cane, così da poterlo portare poi a Kansas City, negli Stati Uniti, dove vive. Per prima cosa la ragazza ha portato il cane dal veterinario per un controllo dove è stato curato per zecche e parassiti.

La giovane è riuscita a prendere l'aereo per tornare a casa soltanto lo scorso mese, pagando più del dovuto per far viaggiare vicino a lei il piccolo Camillo: questo il nome che ha deciso di attribuirgli. Come racconta Repubblica, una volta atterrati a El Paso, in Texas, un amico li è andati a prendere per poi fare altre 15 ore di tragitto in macchina per raggiungere Kansas City.

Adesso Camillo sta bene ed è diventato una piccola "star" su TikTok, visto che Nadya pubblica diversi video in cui fa vedere il cucciolo in ottima salute e tanto desideroso di coccole.

I commenti sui social

La storia di Nadya e Camillo ha commosso tantissime persone che, su TikTok e su Instagram, hanno ripercorso la loro storia attraverso i video pubblicati dalla ragazza e dal gruppo di amici. Sono stati tanti coloro che hanno voluto dedicare una piccola frase al «cuore d'oro» della ragazza. Alcuni hanno commentato: «È il tipo di persona che merita di vincere la lotteria». Mentre altri hanno scritto: «Abbiamo bisogno di più persone come lei».

