Ora solare 2023, da stanotte il cambio: a che ora spostare le lancette. Perché potrebbe essere l'ultima volta: i danni

Come di consueto, le lancette dell'orologio dovranno essere spostate un'ora indietro alle 3 del mattino. Non sarà necessario effettuare il cambio su dispositivi come smartphone e tablet, che sono impostati per modificare l'orario automaticamente. Bisognerà, invece, ricordarsi di aggiornare gli orologi dell'auto, tv, forni, termostati. Il cambio farà guadagnare, nell'immediato, un'ora di sonno, e per tutto l'inverno un'ora di luce in più al mattino. Di contro, le giornate diventeranno più brevi con il buio che calerà un'ora prima. Per tornare all'ora legale dovremo aspettare la prossima primavera quando la notte fra il 30 ed il 31 marzo 2024 dovremo riportare avanti di un'ora i nostri orologi.