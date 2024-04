Weekend a Roma, 5 eventi da non perdere sabato 6 e domenica 7 aprile

Un altro weekend è alle porte, il primo fine settimana di aprile sta per iniziare e Roma è pronta ad accogliere turisti e tante persone che vogliono andare alla scoperta della Capitale. Di seguito alcuni degli eventi da non perdere questo fine settimana, un ventaglio di scelte offerte dalla città eterna.

Leggi anche: -- Isola Farnese, il villaggio delle fiabe a 30 min da Roma. Il tempo qui sembra essersi fermato

Gli eventi

Fashion Festival: sconti e divertimento, Domenica 7 aprile torna l’appuntamento più atteso dell’anno a Castel Romano Designer Outlet: il Fashion Festival. Un’occasione unica per rinnovare il tuo guardaroba con sconti fino al 70% su una vasta selezione di capi e accessori dei migliori brand.

Open House Roma: dal 6 al 14 aprile 194 architetture da scoprire gratuitamente, 51 tour urbani per conoscere quartieri, parchi e giardini, e 50 eventi.

Musei Gratis, come ogni prima domenica del mese.

Festival del Verde e del Paesaggio presso il giardino pensile dell’Auditorium Parco della Musica – Ennio Morricone. Il Festival del Verde e del Paesaggio è una manifestazione annuale che si svolge al Parco pensile dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone con il patrocinio dell’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti, dedicata alla salvaguardia e tutela del paesaggio, alla diffusione della cultura del verde, della biodiversità, all’educazione ambientale soprattutto nelle città.

Hippie Market: un fine settimana dedicato all’Artigianato impreziosito da spettacoli itineranti e musica, farcito di buon cibo e avvolto da un pizzico di magia, in un’oasi tropicale a pochi minuti da Roma. Il 6 e 7 Aprile dalle ore 11.30 alle 21.00, il Wunderkammer, un angolo di Paradiso a Castel Gandolfo sito in Via Spiaggia del Lago 24, apre le sue porte.

FOTO: SHUTTERSTOCK E @CastelRomanoOutlet MUSICA: PROJECT A_KORBEN



Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Aprile 2024, 08:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA