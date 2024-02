«Anche se ci vedete bene, fatevi controllare gli occhi: durante una visita di routine hanno trovato un buco nella retina e ho rischiato grosso»

Non è certo una novità il fatto che sottoporsi a visite di controllo in maniera regolare sia assolutamente necessario per mantenersi in salute e, soprattutto, per rendersi conto per tempo di eventuali problemi. Eppure, la pigrizia e gli impegni del quotidiano spesso ci portano a pensare che non c'è proprio modo - né necessità - di prenotare quella visita, perché tanto "sto bene, qualche acciacco è normale", ed è "solo un po' di stanchezza".

Insomma, proviamo a convincerci di una verità inventata, vale a dire che un po' di riposo - e poi chissà quando arriverà - risolverà tutti i nostri problemi. Per questo motivo è utile che ci venga ricordato cosa rischiamo, di tanto in tanto, e in questo caso a farlo è Diana: durante un esame di routine agli occhi, l'optometrista ha individuato un problema, vale a dire un foro nella retina.