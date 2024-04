Francesco Chiofalo cambia il colore degli occhi: «Ho sempre sognato di averli azzurri». Rischi e costi della cheratopigmentazione

di Dajana Mrruku

Francesco Chiofalo ha programmato un nuovo intervento chirurgico e, nonostante le critiche che riceverà, non potrebbe essere più felice perché finalmente realizzerà il suo sogno. «Da parte della famiglia di mia mamma hanno tutti gli occhi chiari. Io purtroppo non li ho mai avuti... non li ho ereditati e ne ho sempre sofferto. Io ho sempre sognato di avere gli occhi chiari e adesso posso coronare questo mio piccolo sogno», ha raccontato nelle sue storie Instagram.

L'influencer, conosciuto da molti per la sua partecipazione a Temptation Island, è consapevole dei rischi della cheratopigmentazione, ma sembra essere abbastanza tranquillo.

La cheratopigmentazione: cosa è, rischi e costi

La cheratopigmentazione è un intervento di chirurgia estetica reversibile dove, attraverso una tecnica chiamata FLAAK (Femto Laser Aesthetic Annular Keratopigmentation), con il laser si dà il via a un processo di pigmentazione che interessa la cornea del colore desiderato.

Ovviamente, trattandosi di un intevento, i rischi a cui Francesco Chiofalo ha deciso di andare incontro cambiando il colore delle sue iridi sono molti: uno dei più importanti e frequenti è una possibile infezione agli occhi. Alcuni hanno la paura che si possa incorrere nella cecità totale, ma i dottori hanno rassicurato che, «se il paziente segue tutte le direttive post operatorie, in maniera scrupolosa, tutto andrà per il meglio, senza inceppi di nessun genere».

