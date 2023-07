Francesco Chiofalo, la risposta alla somiglianza col papà spiazza tutti: «Ha una certa età, bello piazzato, è un complimento?»

di Redazione Web

Tale padre, tale figlio? Questo è il dilemma di Francesco Chiofalo. L'ormai noto Lenticchio, che ha rubato la scena in una vecchia edizione di Temptation Island insieme all'ex fidanzata per i modi bizzarri e ironici usati, ora è sempre più seguito. Ed è proprio al suo vasto parterre di follower che Chiofalo lancia un quesito. Nelle stories Instagram inquadra il papà mentre è a pranzo con lui. Prima mentre parla, poi usando dei filtri: Lenticchio scherza e sorride con il padre, divertendo i fan. «Io che bullizzo mio padre con i filtri Instagram a sua insaputa mentre è a pranzo», scrive in didascalia Francesco. Ma subito dopo gli sorge un dubbio....

Francesco Chiofalo, la somiglianza con il papà

Nella story successiva, Francesco fa un video selfie e dice col suo accento romano: «Ao', ogni volta che pubblico mio padre tutti mi scrivete "siete uguali, siete uguali".

Con quel "ma" finale, Chiofalo sottolinea la diversità col padre: «Lui ha una certa età, è bello piazzato... insomma non è proprio il massimo, non è proprio uno splendore», e chiude lanciando il quesito: «Quindi è un insulto o un complimento?»

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Luglio 2023, 11:39

