La parrocchia di Carmagnola trasmetteva le messe su frequenze militari: multa da 100mila euro. Parroco: «Presenteremo ricorso»

Una parrocchia di Carmagnola aveva la consuetudine di trasmettere in radio messe e celebrazioni, ma si serviva di frequenze militari. Uno scrupoloso controllo di alcuni ispettori del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha scoperto questa abitudine, ed è arrivata una sanzione per la chiesa: una multa di circa 100 mila euro, come riporta il Corriere.

Le parole del parroco

Don Dante Ginestrone, il parroco, ha comunicato ai fedeli la notizia, nel bollettino settimanale: «Con l’aiuto di un avvocato cerchiamo di presentare ricorso per non dover pagare o almeno ridurre una salatissima multa.

Le frequenze

La radio della parrocchia trasmetteva, come riporta il Corriere, attraverso un’antenna situata all'interno del campanile. Le frequenze impiegate, all’insaputa degli organizzatori, negli anni sarebbero passate da essere «onde libere» ad essere inglobate dall’area militare dello Stato, e ora possono essere utilizzate solamente dal ministero della Difesa.

