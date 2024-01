Mike Bongiorno, il progetto casa del figlio Leonardo: «Per gli studenti solo soluzioni fatiscenti. Faremo 3mila posti letto nei prossimi anni»

«C’è una carenza strutturale in tutta Italia, un problema sociale serio. I nostri studenti trovano solo soluzioni fatiscenti all’interno di appartamenti di privati», a dirlo è Leonardo Bongiorno, terzo figlio del compianto Mike Bongiorno, che sta intraprendendo un progetto per affrontare la carenza di alloggi per studenti in Italia.

Il problema degli alloggi

Il 34enne, "Leolino" come lo chiamava papà, ha ereditato la passione della sua famiglia per l'immobiliare. Insieme a due partner, ha fondato nel 2019 la media holding "The Hundred", focalizzata sugli investimenti immobiliari e finanziari.

Esprimendo preoccupazione per il problema abitativo dei giovani, in particolare degli studenti, Bongiorno ha evidenziato a La Repubblica il problema della carenza di alloggi e camere in tutta Italia: «Mancano strutture ad hoc, veri e propri campus universitari dove con aule studio, palestre, refettori».