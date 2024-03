Intossicati in gita in Puglia: «Vomito e dolori per 150 studenti e prof». Forse colpa del pollo mangiato a pranzo

di Redazione web

Oltre 150 persone, fra allievi e docenti, hanno accusato malesseri mentre si trovavano in gita scolastica in Puglia, tra Fasano e Alberobello: forti dolori addominali, vomito, diarrea e iperpiressia e mal di pancia. È accaduto agli studenti dell'Istituto tecnico industriale di Milazzo. Per diversi di loro sono intervenuti i medici del 118, mentre per qualcuno è stato necessario il trasferimento al pronto soccorso.

Intossicazione forse per il cibo

All'origine del malessere ci sarebbe il cibo servito a studenti e insegnanti, in particolare il pollo che faceva parte del menù. Alcuni ragazzi hanno fatto ricorso alle flebo per disintossicarsi. La scuola ha provveduto a informare dell'accaduto le forze dell'ordine e il gruppo del Nas dei carabinieri sta compiendo verifiche nella struttura che ha servito il cibo ai ragazzi. Non è ancora stato deciso l'eventuale rientro, anche per consentire il miglioramento delle condizioni di salute per affrontare il viaggio.

Secondo quanto riferisce la Asl di Brindisi tutti i pazienti sintomatici sono stati visitati nel punto medico allestito nella struttura ricettiva.

Giovedì 28 Marzo 2024

