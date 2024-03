«Avevo mezzo milione nel conto e una casa di proprietà, mio marito si è mangiato tutto e mi ha rovinata: non ho più niente»

Dalle stelle alle stalle in pochi anni, tanto da pensare di «dichiarare bancarotta». È la storia della 41enne americana Kyle Rebolledo, che con dei video su TikTok ha raccontato di come il marito abbia completamente decimato i loro risparmi. Nel 2021 aveva tutto: una casa (per cui non doveva pagare il mutuo) e 455mila euro in banca. Ma ora è tutto finito: «Sto pensando di dichiarare bancarotta», ha rivelato Kyle.

Secondo Moneywise, non sarebbe la sola: le richieste di fallimento negli Stati Uniti sono aumentate del 18% nel 2023, secondo uno studio di Epiq AACER. In totale, l'anno scorso le istanze sono salite a 445.168, contro le 378.390 del 2022.

Nel caso di Kyle Rebolledo la colpa sarebbe tutta dell'ex marito.