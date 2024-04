Andrea Pignataro, chi è il miliardario italiano nella classifica di Forbes: patrimonio, ville di lusso e rapporti con Amazon e Microsoft

Imprenditore riservato, tanto da creare su di sé un'aria di mistero. Ora è entrato nella classifica Forbes dei più ricchi del mondo, per la prima volta. E non lo ha fatto in punta di piedi, come sembra muoversi lui nel mondo bancario e finanziario, ma ci è entrato dalla porta principale: secondo nella classifica dei paperoni italiani (dietro solo a Giovanni Ferrero) e primo tra le new entry dei miliardari di tutto il mondo.

Ma chi è Andrea Pignataro? Probabilmente l'expat (espatriato) del Belpaese di maggior successo. Base sulle sponde del Tamigi, dove lavora da 20 anni, residenza in Svizzera a St. Moritz, domicilio a Milano, liceo e laurea in Economia a Bologna, PhD a Londra, cassaforti di famiglia in Lussemburgo, quartier generale della sua società Ion Group a Dublino. Un uomo di mondo.