Giancarlo Devasini, chi è il quarto uomo più ricco d'Italia: prima la laurea in Medicina, poi le criptovalute. Il suo patrimonio tre volte quello di John Elkann

Come oggni anno, la rivista statunitense Forbes ha stilato la classifica delle persone più ricche al mondo. Il 2024 ha riservato una sopresa per l'Italia, con le sue 73 posizioni occupate. Al quarto posto tra i paperoni d'Italia un'altra sopresa: Giancarlo Devasini, direttore finanziario e azionista di punta di Tether, azienda leader nella creazione di stablecoin, criptovalute ancorate a valori stabili di altri asset.

Chi è Giancarlo Devasini

Con un patrimonio personale valutato in 9,2 miliardi di dollari, Devasini non solo si colloca al quarto posto tra gli italiani più ricchi ma precede anche figure di spicco come Piero Ferrari, erede di una porzione significativa dell'omonima casa automobilistica, fermo a 8,6 miliardi di dollari. La storia di Devasini, nato a Torino nel 1964, è emblematica di un percorso professionale eterogeneo e di grande successo, che lo ha visto passare dalla medicina alla finanza con un'incursione decisa nel mondo delle criptovalute.

Dalla chirurgia alle criptovalute

Dopo una breve carriera come chirurgo plastico, iniziata subito dopo la laurea in medicina all'Università di Milano e interrotta per la delusione nei confronti del settore, Devasini ha intrapreso un viaggio nel settore delle criptovalute. È il fondatore di Tether, oggi una delle più importanti stablecoin al mondo, con token in circolazione per un valore di 60 miliardi di dollari.

La classifica

Accanto a quello di Devasini, non mancano altri nomi illustri dell'imprenditoria italiana: Giovanni Ferrero, patron dell'omonimo gruppo dolciario, noto per prodotti di fama mondiale come la Nutella, si conferma al primo posto con un patrimonio di 43,8 miliardi di dollari, posizionandosi come la 26esima persona più ricca al mondo e la quarta in Europa. John Elkann, amministratore delegato di Exor, occupa invece il 38esimo posto con un patrimonio di 2,6 miliardi di dollari.

