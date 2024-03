Cafu sommerso dai debiti, all'asta la villa da 7,4 milioni di euro: ora rischia la bancarotta

di Redazione web

Correre veloce, ma non più per fare un cross, bensì per evitare di affondare nei debiti: il presente di Cafu è segnato dalle cambiali e non più dalle notti di Champions League. Il difensore brasiliano ex Roma e Milan ha subito grandi perdite economiche dopo il fallimento del 2019 della società Capi Penta International Player. Questa, fondata nel 2004, serviva per gestire la carriera di procuratori e calciatori.

Per evitare il tracollo, Cafu ha decisod i mettere in vendita all'asta a circa 7,4 milioni di euro la villa di Baruei, nello stabilimento brasiliano di San Paolo. Lo riporta il sito Uol, con il cinquantatreenne che deve circa 10 milioni di reais (meno di due milioni di euro) ai suoi creditori. A questa cifra vanno aggiunti gli otto milioni di reais brasiliani e anche i 4,2 che Cafu deve a una banca, il Banco Industrial, con cui avrebbe il debito più grande.

