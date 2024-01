Mete imperdibili 2024, un solo posto per l'Italia nella lista del New York Times: Massa-Carrara (o era Massa e Carrara?)

Quali sono le mete da vedere per il 2024? Come ogni gennaio, il New York Times svela la sua attesa lista delle 52 destinazioni dell’anno, alternando mete famosissime a luoghi fuori rotta, paradisi esotici e grandi metropoli.



Al primo posto della classifica si piazza il Nord America e il Sentiero della totalità, un percorso lungo 16mila chilometri e largo 160 dove vedere il sole totalmente eclissato dalla luna. Il prossimo 8 aprile, infatti, il cielo sarà il palcoscenico dell'eclissi solare totale che attraverserà il Nord America: dalle spiagge di Mazatlán, in Messico, alle insenature dell'isola di Terranova.

Le mete più ambite

Al secondo posto c’è Parigi: che sorpresa, vero? Sul terzo gradino del podio si trova una città del Giappone, Yamaguchi, comunemente chiamata «la Kyoto dell’Occidente» che soffre di un «inquinamento turistico» notevolmente inferiore. Una città di circa 190.000 abitanti che si trova in una stretta valle tra il mare interno e quello del Giappone.