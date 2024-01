Massimo Boldi choc: «Milano non è più sicura, io me ne sono andato. Per fare soldi la gente ormai fa di tutto»

Massimo Boldi si sfoga: Milano non è più sicura, e lui stesso ha scelto di lasciare la città per andare a vivere in provincia, dove la situazione è più tranquilla, ma vive comunque blindato. Parlando con l'Adnkronos, l'attore milanese fa un'analisi della situazione della sua città alla luce degli ultimi episodi di violenza accaduti all'ombra della Madonnina e della conseguente situazione di allarme: «La situazione della sicurezza di Milano è senz'altro peggiorata rispetto al passato, soprattutto nei quartieri dove mancano i soldi, cosa che spinge di più le persone a delinquere. Io me ne sono andato», ha detto Boldi.