Massimo Boldi choc: «Uno dei miei amori mi tradì col mio migliore amico»

Massimo Boldi non ha mai pensato che, arrivato a fine carriera, avrebbe avuto difficoltà a fare film. L'attore ha raccontato l’Italia con i cinepanettoni, ma «i grandi comici a un certo punto della carriera svoltano, a me non è successo perché ho continuato a far ridere fino a 75 anni». Massimo Boldi si è così raccontato nelle ultime ore, partendo dagli esordi della sua carriera e dal suo rapporto con la spalla storica Christian De Sica ad oggi.