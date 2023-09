Premio Gentleman 2023, parata di stelle alla cerimonia

Cala il sipario sulla XXVIII edizione del Premio Gentleman FairPlay, che si è tenuto presso la Scuola Militare Teulié di Milano. Un premio ricco di valori e sorprese.

La serata di Gala, condotta da Massimo Caputi insieme a Laura Barriales e Giorgia Rossi, è stata l’occasione per l’assegnazione dell’ambito Premio Gentleman FairPlay Seria A. Si sono contesi la “torretta d’oro” di San Siro il capitano del Napoli Campione d’Italia Giovanni Di Lorenzo, il capitano dell’Inter Lautaro Martinez e la giovane promessa della Juventus Nicolò Fagioli. I tifosi di tutta la serie A hanno scelto di premiare l’impresa della squadra che è stata di Luciano Spalletti.

L’organizzatore Gianfranco Fasan ha avuto il piacere e l’onore di annunciare la nascita del Premio Gentleman Fair Play Gianluca Vialli. La torretta azzurra è stata consegnata direttamente dalla famiglia di Luca al giovane Nicolo Fagiolii al quale è stato assegnato anche il Gentleman FC Juventus. «Alla cerimonia di consegna erano presenti la sorella di Luca e suo nipote Riccardo. Il premio è stato subito accolto dalla famiglia con grande piacere. E questo ci riempie di profondo orgoglio».

Riconoscimenti sono stati poi assegnati all’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta premiato, in collaborazione con il CONI Lombardia, come Dirigente dell’anno 2022/2023. Premio per Adriano Galliani, per il Monza squadra rivelazione, e per il centrocampista biancorosso Matteo Pessina. Atleta Gentleman CONI Lombardia Awards è Sonny Colbrelli.

Il premio Gentleman Fc Internazionale è stato assegnato a Federico Dimarco, mentre il Gentleman Ac Milana Davide Calabria.

Premio Gentleman di Platino alla carriera per l’ex capitano del Milan Franco Baresi, ad Andrij Shevchenko il Gentleman Internazionale Aips.

Premiate anche le due reti più belle di Inter e Milan, quelle di Lautaro Martinez nel derby, e di Rafael Leao contro il Napoli.

Durante la serata è stato dato spazio anche alla Serie B, con il Premio Gentleman PierMario Morosini, organizzato con il sostegno della Lega Serie B e del suo presidente Mauro Balata. Il premio è stato vinto da Leonardo Pavoletti. L’attaccante del Cagliari, che ha regalato l’ennesima promozione nella massima serie a Claudio Ranieri, è stato il giocatore prescelto per i valori che incarna, quelli che rappresentavano in campo Moro.

Premio speciale Gentleman Lega Pro è andato alla giovanissima calciatrice Asia Confortino della Pro Patria che, finita in ospedale dopo un infortunio in campo, si è rifiutata di farsi tagliare la maglietta del suo amato Club. Una lezione per tanti!

A Massimo Boldi il Gentleman per lo spettacolo.

Premio Gentleman vuol dire anche Solidarietà a favore dell’Associazione In campo con il Cuore e con una speciale asta “Meet and greet” con Javier Zanetti per sostenere la Fondazione Pupi.