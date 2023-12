Nausea in gravidanza, tutta colpa del feto. La scoperta della genetista dopo la perdita del suo bambino

Tutte le donne che hanno vissuto una gravidanza avranno sperimentato i bui momenti in cui le nausee mattutine, e non solo, le costringono a stare a letto o a rinchiudersi in un bagno per sopravvivere all'agonia. Dopo 20 anni di ricerca, la dottoressa americana Marlena Fejzo, 55 anni, ha scoperto la causa che provoca le nausee durante quei 9 mesi.

Il traguardo

Un traguardo che non solo costiuisce una piccola vittoria scientica e in ambito medico-sanitario, ma comporta la possibilità di trovare una soluzione, un farmaco che possa prevenire e bloccare le nausee alle donne incinte.