Mameli, chi era l'autore dell'inno italiano: la (vera) storia di Goffredo

La serie tv

Nasce a Genova Goffredo, poeta, scrittore e patriota, figura di spicco del Risorgimento italiano. Si deve a lui tra l’altro, il testo dell’inno nazionale. Mameli è protagonista di molte coraggiose azioni accanto a Nino Bixio, a Garibaldi, al generale La Marmora. È lui fra l’altro ad esporre coraggiosamente il tricolore per festeggiare la cacciata degli austriaci nel 1846. Muore difendendo la Villa del Vascello durante la breve Repubblica Romana il 6 luglio del 1849, a soli 22 anni.Questa sera arriva la nuova minidedicata proprio a Goffredo Mameli: andrà in onda in prima serata su Rai1. Un viaggio alla scoperta della vita del poeta ed eroe del Risorgimento, ispirato autore di quel canto che ha acceso gli animi di un'intera generazione di ragazzi e che, cent'anni dopo, è diventato l'inno nazionale della Repubblica italiana.

La serie racconta due anni di guerra, politica, poesia, sotterfugi, tradimenti e amore nell'ardore della Prima Guerra di Indipendenza e della difesa della Repubblica Romana, ma è soprattutto la storia di un ragazzo con il cuore antico e lo sguardo rivolto al futuro.

Le origini

Chi era mameli? Nato il 5 settembre 1827 a Genova, Goffredo Mameli era figlio di un Ammiraglio della Marina sarda e della Marchesa Adelaide Zoagli Lomellini. La sua famiglia dovette lasciare la città natale a causa dell’epidemia di colera che la travolse nel 1835. Mameli visse per un anno in Sardegna, dov’erano i nonni paterni. Fu qui che compì i primi studi, casalinghi, impartiti dalla madre. La sua formazione è stata però nettamente influenzata dal gran numero di intellettuali che frequentava casa dei genitori. In seguito suo precettore fu Giuseppe Canale, molto attivo sul piano politico. Anch’egli ebbe la sua grande influenza sul ragazzo. L’uomo era un patriottico, vicino alle idee di Mazzini e sospettato di attività carbonara.



In seguito Mameli frequentò la scuola pubblica, gestita dalla Chiesa, dove poté avvicinarsi a Padre Agostino Muraglia, che teneva i corsi. Altra figura chiave, considerando come facesse parte dell’ordine degli scolopi, alternativa liberale ai gesuiti.



Mameli venne dunque avviato alla lettura di tutti i generi, iniziando a scoprire l’amore per la poesia. Frequentò poi corsi di filosofia e si iscrisse all’Università di Genova, per poi essere ammesso alla facoltà di legge. Ottenne il baccellierato ma non si laureò mai, preferendo concedersi alla poesia e alla politica.