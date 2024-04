Nicola Coughlan, il boom di Penelope a Bridgerton: «Mi prendo la scena su Netflix, ma non giudicate la mia taglia»

di Redazione web

L’attrice irlandese Nicola Coughlan che interpreta Penelope nella serie Bridgerton (la serie in lingua inglese più vista su Netflix) racconta l'impatto che il successo televisivo ha avuto sulla percezione di se stessa. Sarà protagonista della terza stagione, in onda dal 16 maggio.

Cos'è il successo secondo l'attrice

Nicola Couglhan aveva interpretato ruoli marginali prima di Bridgerton e solo negli ultimi tempi si è trovata ad essere travolta dal vero e proprio mondo scintillante dello spettacolo. «Ancora non ci posso credere, sono la protagonista di una serie romantica!», ha scritto con allegria e fiera di sè in una lettera diretta alla rivista Harper's Bazaar. La sua storia rivela tutta l'insicurezza di una giovane donna che tra cinema e teatro non sapeva se sarebbe mai potuta diventare una star a causa del suo aspetto fisico. Prima che le venisse assegnato il ruolo di Penelope, infatti, aveva ricoperto parti secondarie, quelle della «ragazza stramba che sta in disparte», come ama dire lei. Per gli schermi televisivi si è sempre sentita fuori forma, troppo anticonvenzionale, e credeva che non sarebbe mai stata ingaggiata per essere il personaggio principale di una serie tv. Su Netflix, invece, sarà la protagonista di Bridgerton 3, la fiction che parla di 8 fratelli che cercano l'amore per le strade di Londra. Grazie a questo lavoro oggi Nicola Coughlan ha rivoluzionato il modo di guardarsi allo spechio e ha acquisito maggiore sicurezza: è contesa da numerosi stilisti per gli eventi più cool dello spettacolo ed è stata inclusa da Vogue nell'elenco delle donne meglio vestite al mondo.

Bridgerton 3 è in arrivo il 16 maggio: anticipazioni

Nella terza stagione Nicola Coughlan sarà il personaggio di punta e si cimenterà anche in scene di sesso, così hot che pare abbia richiesto alla regia di dare vita a una verisone censurata in modo che i suoi genitori cattolici possano vederla. «Nelle prime due stagioni di Bridgerton Penelope Featherington era un personaggio spalla, la stramba che sta in disparte, ma in questa è al centro della scena.

Il corpo delle donne viene sempre più criticato

La paura della ragazza è che i telespettatori saranno critici verso le sue forme curvy. L'attrice si è trovata costretta a eliminare il suo profilo Twitter, malgrado avesse chiesto ripetutamente ai fan di giudicarla per come recita e non per la sua taglia. Secondo Nicola, la formula per evitare le critiche è «Avere sempre 22 anni, essere una taglia zero, avere una personalità brillante, ma non troppa» (ovviamente è una formula irrealizzabile e pronunciata con sarcasmo). Lei stessa non possiede nessuna di queste qualità e sta avanzando nella sua carriera affrontando gli ostacoli che molte altre donne del cinema hanno dovuto superare prima di lei.



Per concludere, la Coughlan ha ammesso che «La fama non arriva con il manuale di istruzioni». E poi ha scritto: «Anche se mi terrorizza il fatto di uscire dall’ombra, sono orgogliosa del lavoro che ho fatto finora… Spero di riuscire a dimostrare al mondo, e anche a me stessa, che la ‘stramba in disparte’ può prendersi il centro della scena».

